"Когда начнут биться за очки и места, тогда будет понятно, на что эта команда способна. А эти положительные результаты "Динамо" на сборах не говорят о том, что так же будет и в чемпионате. Обычно те, кто на сборах выигрывают, в сезоне борются за выживание. Надо будет играть уже не понарошку, необходимо будет бороться. И не все эту борьбу смогут принять", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 24-го февраля московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в заключительном товарищеском матче со счетом 2:1. После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" (который занимает четвертое место в турнирной таблице) в рамках 19-го тура РПЛ. Московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф Кубка России. Московское "Динамо" не совершило ни одного приобретения в зимнее трансферное окно.
Силкин: положительные результаты "Динамо" на сборах не говорят о том, что так же будет и в чемпионате
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о скором возобновлении чемпионата.
Фото: ФК "Динамо"