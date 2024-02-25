"Я не видел контрольных матчей "Краснодара", но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию "Зениту". Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут?", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. После зимней паузы команда Владимира Ивича сыграет с "Рубином" в рамках 19-го тура РПЛ, а подопечные Сергея Семака проведут матч с московским "Спартаком". "Быки" сыграют с "Химками" в плей-офф Пути регионов Кубка России, а "сине-бело-голубые" проведут вторую игру с московским "Динамо" в 1/8 финала Кубка России, в первом матче победу одержала команда Марцела Лички со счетом 1:0.
Черчесов - о "Краснодаре": они составили достойную конкуренцию "Зениту", почему тогда во второй части чемпионата не смогут?
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о "Краснодаре".
Фото: РФС