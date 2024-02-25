Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:30
Шеффилд ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
16:00
СельтаНе начат
Бетис
18:15
АтлетикНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
14:30
ФрозинонеНе начат
Кальяри
17:00
НаполиНе начат
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Милан
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
21:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
15:00
МонакоНе начат
Гавр
17:00
РеймсНе начат
Ницца
17:00
КлермонНе начат
Тулуза
17:00
ЛилльНе начат
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
Марсель
22:45
МонпельеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
18:00
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
ХимкиНе начат

Черчесов - о "Краснодаре": они составили достойную конкуренцию "Зениту", почему тогда во второй части чемпионата не смогут?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о "Краснодаре".
Фото: РФС
"Я не видел контрольных матчей "Краснодара", но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию "Зениту". Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут?", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. После зимней паузы команда Владимира Ивича сыграет с "Рубином" в рамках 19-го тура РПЛ, а подопечные Сергея Семака проведут матч с московским "Спартаком". "Быки" сыграют с "Химками" в плей-офф Пути регионов Кубка России, а "сине-бело-голубые" проведут вторую игру с московским "Динамо" в 1/8 финала Кубка России, в первом матче победу одержала команда Марцела Лички со счетом 1:0.

Черчесов Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится