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Полузащитник Литвинов может вернуться в общую группу "Спартака" после 19-го тура РПЛ

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Хавбек "Спартака" Руслан Литвинов, скорее всего, пропустит матч 19-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: Чемпионат.com
По информации Metaratings, возвращение в общую группу полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова планируется после выездного матча 19-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, 23-летний футболист восстанавливается после повреждения. В нынешнем сезоне хавбек провел за "красно-белых" в чемпионате России 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч 19-го тура РПЛ, в котором "Зенит" примет на своем поле "Спартак" состоится в субботу, 2 марта. Начали игры - в 19:30 по московскому времени.

Литвинов Спартак Зенит
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