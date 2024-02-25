"Я понимаю, почему ЦСКА так цепляется за Чалова, а Гинер вызывает его со сборов в Москву. Если "Спартак" тратит на неизвестного нападающего 13 млн, то ЦСКА логично пытается сохранить Фёдора. Желание самого Чалова уехать в Европу я тоже понимаю. Но не бесплатно же его отпускать! В СМИ пишут про сумму в 6 млн, например. Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал в Европу?", - цитирует Созина "Чемпионат".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и отметился 11-ю забитыми голами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Чалова с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Нападающий хотел бы перейти в один из европейских клубов, ранее он уже выступал в аренде в швейцарском "Базеле". Напомним, что команда Владимира Федотова после 18-ти сыгранных туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "армейцы" сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Созин: желание Чалова уехать в Европу я понимаю, но не бесплатно же его отпускать! Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал?
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался об истекающем контракте нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА