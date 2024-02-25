Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
3 - 2 3 2
ФрозинонеЗавершен
Кальяри
0 - 1 0 1
Наполи2 тайм
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Милан
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 2 1 2
Вольфсбург2 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
21:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Реймс2 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
Тулуза
3 - 1 3 1
Лилль2 тайм
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
Марсель
22:45
МонпельеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
Химки2 тайм

Созин: желание Чалова уехать в Европу я понимаю, но не бесплатно же его отпускать! Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался об истекающем контракте нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я понимаю, почему ЦСКА так цепляется за Чалова, а Гинер вызывает его со сборов в Москву. Если "Спартак" тратит на неизвестного нападающего 13 млн, то ЦСКА логично пытается сохранить Фёдора. Желание самого Чалова уехать в Европу я тоже понимаю. Но не бесплатно же его отпускать! В СМИ пишут про сумму в 6 млн, например. Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал в Европу?", - цитирует Созина "Чемпионат".

В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и отметился 11-ю забитыми голами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Чалова с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Нападающий хотел бы перейти в один из европейских клубов, ранее он уже выступал в аренде в швейцарском "Базеле". Напомним, что команда Владимира Федотова после 18-ти сыгранных туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "армейцы" сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Созин ЦСКА Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится