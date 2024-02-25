Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Бетис
3 - 1 3 1
АтлетикЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Осасуна2 тайм
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
3 - 2 3 2
ФрозинонеЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Лечче
0 - 4 0 4
Интер2 тайм
Милан
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
2 - 2 2 2
ВольфсбургЗавершен
Боруссия Д
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
РеймсЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Тулуза
3 - 1 3 1
ЛилльЗавершен
ПСЖ
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Марсель
22:45
МонпельеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
ХимкиЗавершен

Четверик - о контракте Чалова: у Гинера был такой принцип: нет желания играть за ЦСКА, за семью - не играй

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик высказался о контракте Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Гинера был такой принцип: нет желания играть за ЦСКА, за семью — не играй. Если нет желания, Чалову не нужно ездить на переговоры в Москву из Турции. Ты хочешь играть или нет? Держись за ЦСКА, а остальным говори нет", - цитирует Четверика "Чемпионат".

В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и отметился 11-ю забитыми голами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Чалова с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Нападающий хотел бы перейти в один из европейских клубов, ранее он уже выступал в аренде в швейцарском "Базеле". После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится