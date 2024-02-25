"У Гинера был такой принцип: нет желания играть за ЦСКА, за семью — не играй. Если нет желания, Чалову не нужно ездить на переговоры в Москву из Турции. Ты хочешь играть или нет? Держись за ЦСКА, а остальным говори нет", - цитирует Четверика "Чемпионат".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и отметился 11-ю забитыми голами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт Чалова с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Нападающий хотел бы перейти в один из европейских клубов, ранее он уже выступал в аренде в швейцарском "Базеле". После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Четверик - о контракте Чалова: у Гинера был такой принцип: нет желания играть за ЦСКА, за семью - не играй
Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик высказался о контракте Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА