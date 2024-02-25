– В “Легии” я собрал игроков, спросил, помнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык. Так вот, потом я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции — я под них.
Отметим, что Станислав Черчесов работал в “Легии” с 2015 по 2016 год. Период карьеры в польской команде оказался для российского специалиста достаточно успешным. Вместе с ней Станислав Саламович выиграл не только чемпионат, но и Кубок страны.
После ухода из “Легии” Черчесов стал главным тренером сборной России по футболу. В национальной команде он работал до 2021 года. После этого специалист возглавил “Ференцварош”. Из венгерского клуба Черчесова уволили летом 2023 года. В настоящее время Станислав Саламович находится без работы.
Источник: ТАСС
Черчесов – футболистам “Легии”: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет
Бывший главный тренер “Легии” Станислав Черчесов рассказал о том, что заставлял учить футболистов польского клуба русский язык.
Фото: "Матч ТВ"