- Не скажу, что тогда у сборной России был боевитый состав. Хочется снова сыграть против России, но уже против сильнейших ребят. В 2022-м всё-таки очень много дебютантов вышло против нас, но всё равно эти люди играют в Премьер-лиге, обладают неплохим уровнем. Если вспоминать тот матч, то сборная России ничего опасного не создала, как и мы, - цитирует Ятимова Metaratings.ru.
17 ноября 2022 года в столице Таджикистана Душанбе состоялся товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и России. Матч прошёл с небольшим количеством опасных моментов и завершился вничью со счётом 0:0.
Голкипер Рустам Ятимов вышел в стартовом составе сборной Таджикистана и провёл на после полный матч. Сборная России приехала на эту игру без легионеров, в стартовом составе вышли Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Артём Макарчук, Антон Миранчук, Данил Глебов, Даниил Уткин, Лечи Садулаев, Фёдор Чалов и Сергей Пиняев, во втором тайме на замены выходили Сергей Песьяков, Владимир Писарский, Арсен Захарян, Антон Шунин, Андрей Мостовой и Даниил Фомин.
Вратарь сборной Таджикистана: хочется снова сыграть со сборной России, но уже против сильнейших игроков
Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов поделился воспоминаниями о товарищеском матче со сборной России в ноябре 2022 года.
Фото: РФС