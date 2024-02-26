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Вратарь сборной Таджикистана: хочется снова сыграть со сборной России, но уже против сильнейших игроков

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Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов поделился воспоминаниями о товарищеском матче со сборной России в ноябре 2022 года.
Фото: РФС
- Не скажу, что тогда у сборной России был боевитый состав. Хочется снова сыграть против России, но уже против сильнейших ребят. В 2022-м всё-таки очень много дебютантов вышло против нас, но всё равно эти люди играют в Премьер-лиге, обладают неплохим уровнем. Если вспоминать тот матч, то сборная России ничего опасного не создала, как и мы, - цитирует Ятимова Metaratings.ru.

17 ноября 2022 года в столице Таджикистана Душанбе состоялся товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и России. Матч прошёл с небольшим количеством опасных моментов и завершился вничью со счётом 0:0.

Голкипер Рустам Ятимов вышел в стартовом составе сборной Таджикистана и провёл на после полный матч. Сборная России приехала на эту игру без легионеров, в стартовом составе вышли Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Артём Макарчук, Антон Миранчук, Данил Глебов, Даниил Уткин, Лечи Садулаев, Фёдор Чалов и Сергей Пиняев, во втором тайме на замены выходили Сергей Песьяков, Владимир Писарский, Арсен Захарян, Антон Шунин, Андрей Мостовой и Даниил Фомин.

Сборная Таджикистана Сборная России
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