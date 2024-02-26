- Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать. Каждый раз переписывают правила - то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги. Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить ещё дороже. А их цены и так на рынке перегреты, - передаёт слова Аршавина Sport24.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз рассматривает возможность введения денежного налога за использование клубами Российской премьер-лиги футболистов-легионеров.
В составе "Зенита" на данный момент числится 13 игроков-иностранцев - максимально возможное количество согласно действующему лимиту, при этом одновременно находиться на футбольном поле могут не более 8 из них.
Аршавин - о налоге на легионеров: уже не знают, за что деньги содрать. Цены на российских игроков и так перегреты
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном введении налога для клубов на игроков-иностранцев.
Фото: ФК "Зенит"