- А что это изменит? Будет понимание, что судья принял решение и его озвучил - в чём смысл? Решение же может быть и неправильным, и это ничего не поменяет. В любом случае потом комиссия будет разбирать и клубы будут подавать протесты. Условно, был фол, назначит пенальти, объяснил, а потом посмотрят - не было фола, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
Ранее официальный сайт Российского футбольного союза объявил об участии организации в эксперименте ФИФА и ИФАБ с объявлением своих решений главными судьями матчей по громкой связи для стадиона и телетрансляции по результатам просмотра ВАР. Весной 2024 года это нововведение будет применяться на играх Российской премьер-лиги и Кубка России - сначала выборочно, затем на всех оставшихся матчах турниров.
Юран: озвучивание решения судьи ничего не поменяет - оно может быть и неправильным
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказал мнение об эксперименте РФС с озвучиванием своих решений главными рефери после просмотра ВАР.
Фото: РПЛ