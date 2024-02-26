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Гендиректор "Пари НН" - об интересе к Джикии: мы и Мбаппе тоже интересуемся

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о перспективах усиления команды.
Фото: Getty Images
"Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность. Сергей Николаевич высказал свое желание, "хотелку". Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями. Интерес к Джикии? "Пари НН" и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями", - заявил Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее главный тренер "Пари НН" Сергей Юран поделился с журналистами желанием видеть в составе своей команды форварда "Спартака" Александра Соболева и капитана "красно-белых" Георгия Джикию. Контракт центрального защитника сборной России с московским клубом подходит к концу летом текущего года, а представитель Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не останется в "Спартаке", если наставником команды в следующем сезоне будет Гильермо Абаскаль.

Форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе также летом может стать свободным агентом. Его контракт с ПСЖ истекает в конце сезона, а главным фаворитом на его подписание является мадридский "Реал".

Источник: "Sport 24"

Нижний Новгород Мелик-Гусейнов Российские трансферы Джикия Мбаппе
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