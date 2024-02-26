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Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Урарту" из Армении

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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков близок к переходу в команду "Урарту" из чемпионата Армении.
Фото: официальный сайт РПЛ
Армянский клуб "Урарту" собирается подписать бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Дениса Глушакова. Как сообщает "СЭ", 37-летний полузащитник присоединится к своей новой команде в ближайшие дни.

Первую половину сезона Глушаков провел в "Спартаке" из Костромы во Второй лиге. Нынешней зимой он расторг контракт с клубом и отправился на тренировочные сборы вместе с "Ростовом". Сам Глушаков заявлял о желании продолжить карьеру в РПЛ, однако руководство "Ростова" не стало предлагать футболисту полноценный контракт.

Глушаков Урарту Российские трансферы
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