Армянский клуб "Урарту" собирается подписать бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Дениса Глушакова. Как сообщает "СЭ", 37-летний полузащитник присоединится к своей новой команде в ближайшие дни.
Первую половину сезона Глушаков провел в "Спартаке" из Костромы во Второй лиге. Нынешней зимой он расторг контракт с клубом и отправился на тренировочные сборы вместе с "Ростовом". Сам Глушаков заявлял о желании продолжить карьеру в РПЛ, однако руководство "Ростова" не стало предлагать футболисту полноценный контракт.
Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Урарту" из Армении
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков близок к переходу в команду "Урарту" из чемпионата Армении.
Фото: официальный сайт РПЛ