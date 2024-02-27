"Болонья" интересовалась Круговым? Нет, это неправда. Этот игрок не был в наших трансферных планах ни прошлым летом, ни раньше", - цитирует Сартори "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Круговой мог перейти в "Болонью" летом 2023 года. В текущем сезоне защитник провел за "Зенит" 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами. По окончании текущего сезона Данил перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Вторую часть чемпионата России защитник проведет во втором составе петербургского клуба. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка.
Технический директор "Болоньи" Сартори: клуб интересовался Круговым? Нет, это неправда
Технический директор "Болоньи" Джованни Сартори опроверг информацию о том, что клуб интересовался Круговым.
Фото: ФК "Зенит"