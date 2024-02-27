"Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде — пойду в "Балтику". Если буду в Москве и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты. Пойду ли к Семаку? У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю", - цитирует Жиркова Sport24.
Юрий Жирков выступал за "Зенит", ЦСКА, "Анжи", "Челси", "Динамо" и "Химки". На счету защитника 337 матчей в рамках российского чемпионата, 25 забитых мячей и 70 голевых передач. Юрий завершил карьеру игрока в июле 2022 года. Также на счету Жиркова 105 игр в составе сборной России и два гола. На данный момент Жирков проходит тренерские курсы в академии РФС. "Балтика" после 18-ти сыгранных туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков.
Жирков - о тренерской практике: буду в Калининграде - пойду в "Балтику"
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своей тренерской практике.
Фото: РФС