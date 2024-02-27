- ЦСКА явно очень понравилась ситуация с переходов Файзуллаева. Взяли Аббоса за 37 копеек - теперь ищут ребят за 25. Дай бог, чтобы у новых молодых ребят всё получилось, но мне всё-таки кажется, что Аббос такой один. Тем более сейчас клуб взял ребят из дальних стран - Алжира и Ирана. Как они здесь адаптируются - большой вопрос, - цитирует Созина "Чемпионат".
В августе 2023 года ЦСКА выкупил за 500 тысяч евро у ташкентского "Пахтакора" 19-летнего на тот момент атакующего хавбека Аббосбека Файзуллаева. В 18 матчах за красно-синих во всех турнирах Файзуллаев забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.
Зимой 2024 года состав "армейцев" пополнили 22-летний нападающий Тамерлан Мусаев из "Балтики" за 300 тысяч евро, 19-летний алжирский полузащитник Сид Ахмед Айссауи из "УСМ Алжир" за 250 тысяч евро и 19-летний иранский левый защитник Амирхоссейн Риванди из футбольной академии KIA на правах аренды.
Созин: ЦСКА явно понравился переход Файзуллаева. Взяли Аббоса за 37 копеек - теперь ищут ребят за 25
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о трансферной политике московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА