"На сборах команда неплохо смотрелась, видно, что Морено доносит свои идеи до футболистов. Они стали играть по-другому. В команду пришли сильные новички, уверен, команда не вылетит и останется в РПЛ. Морено решит эту задачу – оставить клуб в РПЛ", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Напомним, что Роберто Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал в ряде испанских клубов, "Монако" и сборной Испании. После 18-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с "Балтикой", которая занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, в рамках 19-го тура РПЛ.
Тарханов: Морено поможет "Сочи" остаться в РПЛ
Российский специалист Александр Тарханов высказался о "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"