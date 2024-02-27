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Тарханов: Морено поможет "Сочи" остаться в РПЛ

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Российский специалист Александр Тарханов высказался о "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
"На сборах команда неплохо смотрелась, видно, что Морено доносит свои идеи до футболистов. Они стали играть по-другому. В команду пришли сильные новички, уверен, команда не вылетит и останется в РПЛ. Морено решит эту задачу – оставить клуб в РПЛ", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Напомним, что Роберто Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал в ряде испанских клубов, "Монако" и сборной Испании. После 18-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с "Балтикой", которая занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, в рамках 19-го тура РПЛ.

Тарханов Сочи Морено
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