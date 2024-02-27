"Обижает ли меня, что сейчас такой упор в сторону легионеров? Это тяжелый вопрос, на самом деле. Каждый клуб ведет свою политику, у нас много молодых, у кого?то нет, просто другая идея. Я считаю, что нужно растить своих футболистов", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Игнатов провел за "Спартак" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. Напомним, после 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные испанского специалиста уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Полузащитник "Спартака" Игнатов: считаю, что нужно растить своих футболистов
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о легионерах в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"