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Полузащитник "Спартака" Игнатов: считаю, что нужно растить своих футболистов

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о легионерах в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Обижает ли меня, что сейчас такой упор в сторону легионеров? Это тяжелый вопрос, на самом деле. Каждый клуб ведет свою политику, у нас много молодых, у кого?то нет, просто другая идея. Я считаю, что нужно растить своих футболистов", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Игнатов провел за "Спартак" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. Напомним, после 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные испанского специалиста уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Спартак Игнатов
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