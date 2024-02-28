Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:00
НаполиНе начат
Интер
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:30
Лидс ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
22:45
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
22:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
СаутгемптонНе начат

Червиченко: не знаю, грамотно ли "Зенит" потратил на трансферы 30 миллионов евро. Пока это просто потраченные деньги

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал зимнее трансферное окно в РПЛ.
Фото: Sportbox
- Какой клуб лучше всех усилился в зимнее трансферное окно, мы поймём только в ближайшие пять туров РПЛ. Сейчас мы можем сказать только, кто больше всех потратил. Это "Зенит", второй - "Спартак". Не знаю, грамотно ли "Зенит" потратил эти 30 миллионов евро. Это мы тоже поймём только по ходу чемпионата, а пока это просто потраченные деньги, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

"Зенит" из Санкт-Петербурга зимой 2024 года потратил на трансферные приобретения больше всех в РПЛ - 29 миллионов 850 тысяч евро. Состав сине-бело-голубых пополнили бразильский вингер Артур (15 миллионов), бразильский вингер Педро (9 миллионов), бразильский центральный защитник Нино (5 миллионов) и российский атакующий хавбек Ильзат Ахметов (850 тысяч).

Московский "Спартак" стал вторым клубом лиги по трансферным затратам, подписав костариканского нападающего Манфреда Угальде за 13 миллионов евро.

Зенит Спартак Червиченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится