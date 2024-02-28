- Какой клуб лучше всех усилился в зимнее трансферное окно, мы поймём только в ближайшие пять туров РПЛ. Сейчас мы можем сказать только, кто больше всех потратил. Это "Зенит", второй - "Спартак". Не знаю, грамотно ли "Зенит" потратил эти 30 миллионов евро. Это мы тоже поймём только по ходу чемпионата, а пока это просто потраченные деньги, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга зимой 2024 года потратил на трансферные приобретения больше всех в РПЛ - 29 миллионов 850 тысяч евро. Состав сине-бело-голубых пополнили бразильский вингер Артур (15 миллионов), бразильский вингер Педро (9 миллионов), бразильский центральный защитник Нино (5 миллионов) и российский атакующий хавбек Ильзат Ахметов (850 тысяч).
Московский "Спартак" стал вторым клубом лиги по трансферным затратам, подписав костариканского нападающего Манфреда Угальде за 13 миллионов евро.
Червиченко: не знаю, грамотно ли "Зенит" потратил на трансферы 30 миллионов евро. Пока это просто потраченные деньги
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал зимнее трансферное окно в РПЛ.
Фото: Sportbox