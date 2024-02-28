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Бубнов: "Спартак" не усилился так, чтобы претендовать на золото. Качество состава ниже, чем у "Зенита" и "Краснодара"

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил итоги зимнего трансферного окна 2024 года для московского "Спартака".
Фото: Sportbox
- Команда укомплектована, скамейка есть, но качество состава, на мой взгляд, ниже, чем у "Зенита", да и "Краснодара". Не усилился "Спартак" в той мере, чтобы претендовать на золото или хотя бы серебро. Побороться за Кубок и бронзу - может быть. Фактически остались с тем же составом, что и был в первой части сезона, - цитирует Бубнова Sportbox.

Московский "Спартак" по итогам зимнего трансферного окна 2024 года стал вторым клубом Российской премьер-лиги по объёму денежных затрат. При этом состав красно-белых пополнил один игрок - 21-летний нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде, купленный у голландского "Твенте" за 13 миллионов евро.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" находится на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков, от идущего вторым "Зенита" - 6 очков, от занимающего третью строчку "Динамо" - 2 очка.

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