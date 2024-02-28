- Самые сильные составы в лиге - у "Спартака" и "Зенита"? Подтянулся "Краснодар", "Динамо" очень сильно прибавило в атаке, Тюкавин вообще один из лучших нападающих в лиге. Так что выделил бы четыре команды, которые по индивидуальным качествам игроков должны бороться за золото, - приводит слова Литвинова Sports.ru.
Петербургский "Зенит", "Краснодар" и московский "Спартак" составляют топ-3 самых дорогих команд Российской премьер-лиги в части суммарной стоимости составов по оценке аналитического портала Transfermarkt. Московское "Динамо" занимает в этом рейтинге шестую позицию, уступая также столичным ЦСКА и "Локомотиву".
В турнирной таблице к возобновлению сезона лидирует с 38 очками "Краснодар", вторым идёт "Зенит" (36 очков), третьим - "Динамо" (32 очка). "Спартак" с 30 очками занимает пятую строчку, уступая 1 очко "Локомотиву".
Литвинов: выделил бы четыре команды, которые по индивидуальным качествам игроков должны бороться за золото в РПЛ
Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов назвал команды, которые по своему составу могли бы бороться за золотые медали чемпионата России.
Фото: РПЛ