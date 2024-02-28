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Голкипер "Факела" Гудиев уверен, что воронежский клуб останется в РПЛ

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Голкипер "Факела" Виталий Гудиев высказался о шансах команды на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Важно делать упор на психологию, быть собранными и не снижать к себе требования на тренировках. Мы продолжим биться за город, болельщиков и себя. У меня есть уверенность, что с нашим отношением получится остаться в РПЛ", - приводит слова Гудиева Metaratings.

В текущем сезоне Гудиев провел за "Факел" пять матчей в рамках РПЛ, пропустил шесть мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". После 18-ти сыгранных туров воронежский клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. После зимней паузы "Факел" сыграет с "Пари НН" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Факел Гудиев
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