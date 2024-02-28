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Литвинов: что должно произойти, чтобы я ушел из "Спартака" в европейский клуб? Чемпионство "красно-белых"

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о своем возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Что должно произойти, чтобы я ушел из "Спартака" в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со "Спартаком". Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции", - цитирует Литвинова Sports.ru

В текущем сезоне Литвинов провел за "Спартак" 16 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в пять миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Литвинов
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