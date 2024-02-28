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Радченко: "Зенит" проделал очень качественную работу на трансферном рынке, о "Спартаке" сказать что-то сложно

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Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о трансферных компаниях "Зенита" и "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" проделал очень качественную работу на трансферном рынке, приобрел отличных футболистов. Это было видно в товарищеских матчах команды на сборах. О "Спартаке" сказать что-то сложно. В этом случае не произошло никаких кардинальных изменений в команде. На мой взгляд, "Зенит" сейчас гораздо предпочтительнее хотя бы по подбору игроков", - цитирует Радченко "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно "Зенит" приобрел центрального защитника Нино из "Флуминенсе", полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара", вингера Педро из "Коринтианса" и нападающего Артура из "Палмейраса". "Спартак" совершил лишь один трансфер - к московскому клубу присоединился Манфред Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро (с учетом бонусных выплат). Команда Сергея Семака сыграет с подопечными Гильермо Абаскаля 2-го марта в рамках 19-го тура РПЛ. В первом круге петербургский клуб одержал выездную победу над московским со счетом 3:1.

Радченко Зенит Спартак
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