"Если отталкиваться от вещей на поверхности, то "Зенит" должен выносить "Спартак". Но у "Спартака" наконец-то есть определённая схема, которую наигрывали с осени. Но мы знаем уровень "Зенита", команда предельно мотивирована. Но если чуть не доиграет в каких-то моментах, то "Спартак" может не проиграть", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
Матч 19-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 2-го марта в Петербурге. Команда Сергея Семака обыграла московский клуб в первом круге со счетом 3:1. После 18-ти сыгранных туров "сине-бело-голубые" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на два очка. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой строчке с 30-ю очками в своем активе. В последний раз московский клуб обыгрывал "Зенит" на выезде в рамках РПЛ в 2012 году.
Генич: "Зенит" должен выносить "Спартак", но у "Спартака" наконец-то есть определённая схема, которую наигрывали с осени
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о грядущем матче 19-го тура между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"