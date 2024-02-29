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Шалимов - о деле Промеса: я не могу понять, как всё происходило, вся история для меня очень странная

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Российский специалист Игорь Шалимов высказался об уголовном деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Два уголовных дела завели. Я не могу понять, как всё происходило. На мой взгляд — это вымогательство. Я читаю сейчас, у Квинси там пять?шесть квартир, Промес туда невъездной, их начнут сдавать. Видимо, Квинси их послал и закрутилась вся история, для меня очень странная", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

Напомним, что суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет, ранее Квинси был судим за нападение на своего кузена с применением холодного оружия. В текущем сезоне игрок отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-м матче. Контракт игрока с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона. "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров.

Шалимов Спартак Промес
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