"Два уголовных дела завели. Я не могу понять, как всё происходило. На мой взгляд — это вымогательство. Я читаю сейчас, у Квинси там пять?шесть квартир, Промес туда невъездной, их начнут сдавать. Видимо, Квинси их послал и закрутилась вся история, для меня очень странная", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
Напомним, что суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет, ранее Квинси был судим за нападение на своего кузена с применением холодного оружия. В текущем сезоне игрок отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-м матче. Контракт игрока с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона. "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров.
Шалимов - о деле Промеса: я не могу понять, как всё происходило, вся история для меня очень странная
Российский специалист Игорь Шалимов высказался об уголовном деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"