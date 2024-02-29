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Литвинов - о контракте Джикии: в команде это особенно не обсуждалось, мы больше узнаем о ситуации из медиа

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался об истекающем контракте Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"В команде это особенно не обсуждалось, мы больше узнаем о ситуации из медиа. Возможно, Георгий не хотел делиться деталями с другими игроками, чтобы команда не нервничала еще больше. Со своей стороны мы постарались оказать ему максимальную поддержку, хотели, чтобы ситуация успокоилась", - цитирует Литвинова Sports.ru

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Георгия с клубом истекает по окончании текущего сезона, агент игрока заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение, если главным тренером клуба останется Гильермо Абаскаль. "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров. Подопечные испанского специалиста сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Литвинов Джикия
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