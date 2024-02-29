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Масалитин: интерес к РПЛ вырастет, если "Краснодар" станет чемпионом

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Экс-форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: Личный архив Валерия Масалитина
Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин поделился своим комментарием относительно чемпионской гонки в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге. По словам Масалитина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак умеет бороться за золотые медали и способен в нужные моменты заставить своих подопечных поберечь силы или выложиться на полную.

Масалитин также добавил, что на сегодняшний день он не готов дать прогноз, смогут ли игроки «Зенита» обойти «Краснодар» и в шестой раз кряду привести команду к чемпионству, так как впереди еще немало матчей.

«Наш чемпионат выиграет, если «Краснодар» станет чемпионом. Интерес к лиге сильно вырастает», - передает слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Краснодар Зенит Масалитин
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