Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин поделился своим комментарием относительно чемпионской гонки в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге. По словам Масалитина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак умеет бороться за золотые медали и способен в нужные моменты заставить своих подопечных поберечь силы или выложиться на полную.
Масалитин также добавил, что на сегодняшний день он не готов дать прогноз, смогут ли игроки «Зенита» обойти «Краснодар» и в шестой раз кряду привести команду к чемпионству, так как впереди еще немало матчей.
«Наш чемпионат выиграет, если «Краснодар» станет чемпионом. Интерес к лиге сильно вырастает», - передает слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Масалитин: интерес к РПЛ вырастет, если "Краснодар" станет чемпионом
Экс-форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: Личный архив Валерия Масалитина