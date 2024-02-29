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Аршавин: в составе "Зенита" в матче против "Спартака" будет один русский футболист

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Экс-форвард лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился своими мыслями касательно грядущего матча в рамках РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
Фото: ТАСС
Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о составе «Зенита» на грядущий матч против «Спартака». По словам Аршавина, он ожидает увидеть в составе «сине-бело-голубых» восемь легионеров , а в качестве российских футболистов будут использованы натурализованные спортсмены.

«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остаётся — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на матч чемпионата с одним русским футболистом», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Аршавин Зенит Спартак
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