Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о целях команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге. Кордоба вспомнил, что в минувшем сезоне «быки» противостояли ЦСКА в решающем матче Кубка России. Джон отметил, что финальное противостояние проходило в Москве, и на трибунах было подавляющее большинство болельщиков «армейцев».
«В этом сезоне нам нужно только первое место!», - передает слова Кордобы «СЭ».
Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая питерский «Зенит» на 2 очка.
Кордоба – о целях "Краснодара": нам нужно только первое место
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился информацией о целях команды на текущий сезон.
Фото: "РИА Новости"