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Кордоба – о целях "Краснодара": нам нужно только первое место

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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился информацией о целях команды на текущий сезон.
Фото: "РИА Новости"
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о целях команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге. Кордоба вспомнил, что в минувшем сезоне «быки» противостояли ЦСКА в решающем матче Кубка России. Джон отметил, что финальное противостояние проходило в Москве, и на трибунах было подавляющее большинство болельщиков «армейцев».

«В этом сезоне нам нужно только первое место!», - передает слова Кордобы «СЭ».

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая питерский «Зенит» на 2 очка.

Краснодар Кордоба
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