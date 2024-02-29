Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о грядущем противостоянии «сине-бело-голубых» и «красно-белых» в рамках 19-го тура РПЛ. По словам Быстрова, на стадионе должна присутствовать атмосфера праздника, так как в Санкт-Петербурге давно не было футбола. Также Быстров сообщил о том, что считает «Зенит» фаворитом грядущего противостояния.
«У «Спартака» должны себя проявить Зиньковский, Промес и Игнатов, в «Зените» любой может принести пользу. За новичками особо не следил, для них прекрасная возможность себя показать», - высказался Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Быстров – о грядущем матче "Зенита" против "Спартака": у новичков будет хороший шанс показать себя
Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился своими рассуждениями относительно встречи его бывших команд в рамках РПЛ.
Фото: "Чемпионат"