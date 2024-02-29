- Мне сложно говорить, давит ли на "Спартак" факт, что они не побеждают в Питере 12 лет. Здесь важна работа тренера: как тренер психологически подойдёт к этому вопросу, какие будут беседы с футболистами и установки - будет ли уделено внимание психологии или же не будет этим отвлекать игроков. Многое зависит от тренера. С давлением нужно всегда справляться. Давление выдерживают сильные игроки, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга и московский "Спартак" откроют для себя весеннюю часть текущего сезона-2023/2024 очной встречей на петербургской "Газпром Арене" в рамках 19 тура Российской премьер-лиги. Матч пройдёт 2 марта, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.
Последняя победа "Спартака" над "Зенитом" в Санкт-Петербурге в официальном матче датирована 6 мая 2012 года (3:2). После этого соперники провели в Северной столице 11 матчей в РПЛ (9 побед "Зенита" и 2 ничьих), 2 в Кубке России (победа "Зенита" и ничья с победой "Зенита" по пенальти) и 1 в Суперкубке России (победа "Зенита").
Сёмин: сложно говорить, давит ли на "Спартак" тот факт, что они не побеждают "Зенит" в Петербурге 12 лет
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"