Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился своим мнением относительно возможного проведения матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Факел» на стадионе «Лужники». Напомним, что противостояние должно состояться 10 марта, а на следующий день на «Лужниках» свой матч проведет «Торпедо».
По словам Волнушкина, решение о переносе не должно быть в ущерб «Торпедо», а также он предлагает провести встречу «Спартак» - «Факел» после матча «автозаводцев». Также Волнушкин добавил, что всему виной формат «осень-весна», от которого необходимо избавиться.
«Новость о проведении матча «Спартак» — «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть», - передает слова Волнушкина «Чемпионат».
Президент "Торпедо" Волнушкин – о возможном матче "Спартака" на "Лужниках": эта новость нас не устраивает
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о возможном проведении матча «Спартак» - «Факел» на стадионе «Лужники».
Фото: Sport24