Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что комиссия РПЛ не допустила проведения матча между «красно-белыми» и «Факелом» на стадионе «Лукоил Арена» из-за состояния газона.
По словам Салиховой, она помнит, что экс-тренер «Спартака» Доминико Тедеско просил каждый день присылать фотографии поля и расставленных ламп. Салихова считает, что менеджеры не должны так относиться к своим обязанностям.
«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово», - передает слова Салиховой «СЭ».
Зарема Салихова: впервые в истории "Спартака" поле не готово
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации «красно-белых» с неудовлетворительным состоянием газона на домашнем поле.
Фото: Sport24