Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:30
АтлетикоНе начат

Зарема Салихова: впервые в истории "Спартака" поле не готово

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации «красно-белых» с неудовлетворительным состоянием газона на домашнем поле.
Фото: Sport24
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что комиссия РПЛ не допустила проведения матча между «красно-белыми» и «Факелом» на стадионе «Лукоил Арена» из-за состояния газона.

По словам Салиховой, она помнит, что экс-тренер «Спартака» Доминико Тедеско просил каждый день присылать фотографии поля и расставленных ламп. Салихова считает, что менеджеры не должны так относиться к своим обязанностям.

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово», - передает слова Салиховой «СЭ».

Спартак Салихова
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится