Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился информацией касательно ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. Напомним, футболист не смог покинуть ОАЭ после сборов с командой, так как был задержан в аэропорту.
По словам Рианчо, данная ситуация может негативно сказаться на игре «Спартака», потому что Квинси Промес является важнейшим футболистом «красно-белых».
«Промеса задержали в ОАЭ? «Спартаку» стоит искать замену Квинси», - передает слова Рианчо Metaratings.
Экс-тренер "Спартака" Рианчо: клубу стоит искать замену Промесу
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием относительно ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.
Фото: Global Look Press