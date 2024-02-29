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Экс-тренер "Спартака" Рианчо: клубу стоит искать замену Промесу

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием относительно ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.
Фото: Global Look Press
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился информацией касательно ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. Напомним, футболист не смог покинуть ОАЭ после сборов с командой, так как был задержан в аэропорту.
По словам Рианчо, данная ситуация может негативно сказаться на игре «Спартака», потому что Квинси Промес является важнейшим футболистом «красно-белых».

«Промеса задержали в ОАЭ? «Спартаку» стоит искать замену Квинси», - передает слова Рианчо Metaratings.

Спартак Рианчо Промес
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