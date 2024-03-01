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Орлов – о приговоре Промеса: там такая база доказательная!

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Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно Квинси Промеса и его приговору.
Фото: ТАСС
Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился рассуждениями о «Спартаке» и его нападающем Квинси Промесе, который был заочно приговорен к тюремному заключению в Нидерландах за контрабанду наркотиков.

По словам Орлова, у Абаскаля есть особая энергетика, которая вдохнула в команду новые силы. Однако, как считает Орлов, жуткая история с Промесом может их подкосить. С моральной точки зрения, сообщил Орлов, футболиста стоило бы отстранить.

«Юридически всё равно надо ждать окончания последней апелляции. Кто-нибудь верит, что решение будет в его пользу? Там такая база доказательная!», - передает слова Орлова «Чемпионат».

Орлов Спартак Абаскаль Промес
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