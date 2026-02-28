Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Гол Лукаку в концовке принёс "Наполи" три очка

"Наполи" добился выездной победы над "Вероной" со счётом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Гости быстро вышли вперёд: уже на 2-й минуте отличился Расмус Хойлунн. Во второй половине встречи Жан-Даниэль Акпа-Акпро восстановил равновесие, а в компенсированное время Ромелу Лукаку принес неаполитанцам победу.

После этой игры "Наполи" довёл свой актив до 53 очков и удерживается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 15 очками замыкает турнирную таблицу.

