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Радимов: "Оренбург" - первый кандидат на вылет, это не та команда, которая была при Личке

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об "Оренбурге".
Фото: ФК "Зенит"
"В моем понимании "Оренбург" - первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой?то момент команду встряхнул, но дальше я чего?то такого особенного от них не увидел. Команда очень часто разбалансирована, это не тот "Оренбург", который был при Личке", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе пятнадцать очков. Клуб сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ, подопечные Деограсии одержали победу над "Спартаком" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. В прошлом сезоне "Оренбург" под руководством Марцела Лички финишировал седьмым в чемпионате России, после этого специалист ушел работать в московское "Динамо".

Радимов Оренбург Личка
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