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Грулев - о Личке: к ошибкам относится с пониманием, но недоработки не прощает

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Нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев высказался о главном тренере клуба Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"
"На одной из тренировок я выложился на полную, у меня уже не было сил бежать назад. Так он меня разорвал: "Надо было быть тут, несмотря ни на что". То есть к тактическим моментам он очень требователен. К ошибкам относится с пониманием, но недоработки не прощает", - приводит слова Грулева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Грулев провел за "Динамо" 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в два миллиона евро. Грулев выступает за московский клуб с 2019 года. После 18-ти сыгранных туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.

Грулев Личка Динамо
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