По информации источника, московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем до лета 2026 года, текущее соглашение истекало по окончании текущего сезона.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. "Бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. Московский клуб обыграл "Зенит" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Динамо" продлило соглашение со спортивным директором Желько Бувачем
Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем.
Фото: ФК "Динамо"