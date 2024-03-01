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"РБ Спорт": "Динамо" продлило соглашение со спортивным директором Желько Бувачем

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Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем до лета 2026 года, текущее соглашение истекало по окончании текущего сезона.

После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. "Бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. Московский клуб обыграл "Зенит" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Бувач
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