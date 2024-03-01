"Разговоры о "Спартаке" не имели под собой твердой почвы. Сразу знал, что "Зенит" для меня – наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход", - цитирует Эраковича "Спорт день за днем".
Напомним, центральный защитник Страхиня Эракович перебрался в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в минувшее летнее трансферное окно. Перед переездом игрока в Санкт-Петербург игрока связывали с переходом в московский "Спартак".
В этом сезоне 23-летний Эракович провел за "сине-бело-голубых" 15 матчей в РПЛ, в которых отдал одну голевую передачу. Также серб отдал результативный ассист в 5 играх текущего розыгрыша Кубка России.
Защитник "Зенита" Эракович: разговоры о "Спартаке" не имели под собой твердой почвы
Сербский защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал, рассматривал ли он перед приездом в Россию вариант с трансфером в "Спартак".
Фото: "СЭ"