"Поедет ли Игорь в расположение сборной? Вопрос, не ко мне. Насколько я знаю, по регламенту футболист не имеет права отказываться от приглашения в сборную. Значит он будет? Ну он должен явиться, если он здоров", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев был включен в расширенный список игроков, вызванных тренерским штабом сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда Валерия Карпина 21 марта проведет контрольную встречу со сборной Сербии, а 25-го марта сыграет против команды Парагвая.
Дивеев получил травму лодыжки в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА уступил "Зениту" (0:0, 5:4 по пенальти), и не принимал участия в текущем сезоне РПЛ.
Агент - о вызове Дивеева на мартовский сбор: по регламенту игрок не имеет права отказываться от приглашения в сборную
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал включение своего клиента в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
Фото: РИА Новости