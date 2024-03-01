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Агент - о вызове Дивеева на мартовский сбор: по регламенту игрок не имеет права отказываться от приглашения в сборную

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал включение своего клиента в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
Фото: РИА Новости
"Поедет ли Игорь в расположение сборной? Вопрос, не ко мне. Насколько я знаю, по регламенту футболист не имеет права отказываться от приглашения в сборную. Значит он будет? Ну он должен явиться, если он здоров", - цитирует агента "Спорт день за днем".

Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев был включен в расширенный список игроков, вызванных тренерским штабом сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда Валерия Карпина 21 марта проведет контрольную встречу со сборной Сербии, а 25-го марта сыграет против команды Парагвая.

Дивеев получил травму лодыжки в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА уступил "Зениту" (0:0, 5:4 по пенальти), и не принимал участия в текущем сезоне РПЛ.

Дивеев Сборная России
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