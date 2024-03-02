– Нет никакой разницы, играть с ними сейчас или через месяц. Нам все равно нужно сыграть этот матч. Мы не боимся никого. Нужно хорошо подготовиться и качественно сделать свою работу.
Игра между петербургским “Зенитом” и московским “Спартаком” состоится сегодня, 2 марта 2024 года. Она пройдет в Санкт-Петербурге на местном стадионе “Газпром Арена”. Стартовый свисток предстоящего матча запланирован на 19:30 по московскому времени.
Напомним, 1 марта возобновился сезон Российской Премьер-Лиги. В первой игре 19-го тура “Ростов” на своем поле обыграл самарские “Крылья Советов” со счетом 2:0.
Источник: “СЭ”
Рябчук – об игре с “Зенитом”: “Спартак” никого не боится
Защитник “Спартака” Олег Рябчук высказался о предстоящем матче с “Зенитом” в чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"