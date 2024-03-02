– Постоянно говорю спартаковским сборникам, что Сербия победит, но они категорически не согласны (смеется). А я-то уверен: победа будет за нами.
Игра между сборными России и Сербии состоится 21 марта 2024 года. Она будет нести товарищеский характер. Отметим, что 25 марта наша национальная команда сыграет с Парагваем. Оба матча будут проведены в Москве.
Напомним, сербский защитник Срджан Бабич стал игроком московского “Спартака” прошлым летом, перейдя из испанской “Альмерии”.
Источник: Sport24
Бабич – об игре России и Сербии: победа будет за нами
Центральный защитник сборной Сербии и московского “Спартака” Срджан Бабич высказался о товарищеском матче против сборной России.
Фото: ФК "Спартак"