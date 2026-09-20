Мостовой - о "Динамо": команда и должна быть наверху

Александр Мостовой считает, что "Динамо" закономерно находится среди лидеров РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Эксперт отметил состав бело-голубых и сравнил нынешнее положение команды с результатами "Локомотива".

- Вместо прошлогоднего "Локомотива" второе место занимает "Динамо". Ещё в прошлом году я много раз говорил, что "Динамо" - хорошая команда. Она и должна быть наверху. У них хороший подбор футболистов. Их сгубила неправильная политика. То, что они творили. А так - всё нормально. Команда сейчас находится вверху. А "Локомотив" - внизу. ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Зенит" будут бороться до последних туров.

Сейчас, одержав одну-две победы, ты будешь находиться в пятёрке лидеров. Все идут ровно, - цитирует Мостового "Чемпионат".

После девяти туров лидирует "Краснодар", набравший 21 очко. "Динамо", "Спартак" и ЦСКА имеют по 19 баллов, а "Зенит" с 18 очками идёт следом. "Локомотив" набрал семь баллов и занимает 14-е место.

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