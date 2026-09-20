Рахимов прокомментировал подход Моуринью к футболистам "Реала"

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Ты должен поддержать, но в тоже время потребовать от них максимум, исходя из их класса и возможностей, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ"

Российскому тренеру нравится, как португалец сочетает поддержку игроков с высокими требованиями к ним.- Мне нравится отношение Моуринью к игрокам, он их хвалит, поддерживает, но в то же время и требует. Моуринью понимает, что с этими футболистами вступать в конфронтацию не следует.Моуринью вернулся в "Реал" в июне и подписал контракт до лета 2029 года. Ранее он возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год. После семи туров нынешнего чемпионата "Реал" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в Ла Лиге.