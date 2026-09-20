Как пишет Caught Offside, нападающий "Арсенала" недоволен своим нынешним положением в лондонской команде. Представители шведа уже обсуждают возможный переход с "Миланом", "Ювентусом", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихадом". При этом в "Арсенале" не ставят перед собой задачу продать форварда, хотя зимой состав команды может пополнить ещё один нападающий.
Дьёкереш пока не забивал и не отдавал результативных передач в нынешнем сезоне, сыграв пять матчей во всех турнирах. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.
Дьёкереш рассматривает возможность ухода из "Арсенала"
Виктор Дьёкереш может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.
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