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Селюк: в матчах со "Спартаком" в "Зените" не надо никого дополнительно мотивировать. Разве что новичков-бразильцев

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: МатчТВ
- "Зениту" надо возвращать себе первое место в турнирной таблице. В матчах со "Спартаком" не надо никого дополнительно мотивировать, разве что новичков-бразильцев, которые, возможно, ещё не знают про противостояние этих двух команд. И "Зенит", и "Спартак" играют в интересный футбол, не в "бей-беги". ...Безусловно, будут голы, но не думаю, что будет явное преимущество "Зенита". Могут, в принципе, и вничью сыграть, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.

В субботу 2 марта в рамках 19 тура Российской премьер-лиги на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге пройдёт матч между местным "Зенитом" и московским "Спартаком". Этой игрой обе команды откроют для себя весеннюю часть текущего сезона после зимней паузы.

По итогам осенней части сине-бело-голубые с 36 очками в 18 матчах занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. Красно-белые набрали 30 очков и находятся на пятом месте.

Зенит Спартак Селюк
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