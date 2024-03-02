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АйнтрахтЗавершен
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Вольфсбург
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Семак: дополнительная мотивация на "Спартак" не требуется

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился настроем перед матчем со "Спартаком" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Игр достаточно много, где-то приобретаешь, где-то теряешь, где-то везет или не везет. В конце чемпионата везение выходит на некий баланс, если не случается определенных аномалий. Очки будут терять все, нам нужно смотреть на свою игру, добиваться как можно больше побед, радовать болельщиков. Дополнительная мотивация не требуется вне зависимости от турнирного положения команд. Такие матчи всегда интересны, не нужен и другой подтекст", - заявил Семак.

Санкт-петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в первом официальном матче 2024-го года. Накануне лидирующий в турнирной таблице "Краснодар" потерял очки, сыграв вничью с "Рубином" в рамках 19-го тура. В случае победы над "Спартаком" подопечные Сергея Семака сравняются по очкам с "горожанами" и поднимутся на первое место.

Напомним, матч с "Зенитом" пропустит форвард "красно-белых" Квинси Промес, который не смог покинуть ОАЭ, где "Спартак" проводил тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Промес является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Спартака" в сезоне.

Источник: "Матч ТВ"

Семак Зенит Спартак
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