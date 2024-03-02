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Рахимов: команду поблагодарил, "Рубин" заслужил это очко. Преимущества большого у "Краснодара" не было

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Наставник казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал ничью своей команды против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, что результат справедливый. Преимущества большого у "Краснодара" не было. Конечно, мы допустили ошибку в первом тайме, когда пропустили гол, было еще два-три неприятных эпизода у наших ворот, но мы и не ждали, что обойдется без этого. Но мне очень понравилась игра команды, организация игры, наглость определенная, желание вести борьбу и отыграться. Это заслуживает уважения. Команду поблагодарил, она заслужила это очко", - заявил Рахимов.

Матч 19-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром" завершился результативной ничьей. Благодаря этому результату казанский клуб набрал 29-е очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Краснодар" с 39-ю очками продолжает оставаться на 1-м месте, однако "Зенит" теперь имеет возможность сравняться по количеству очков с "быками" и возглавить чемпионскую гонку.

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар Рубин Рахимов
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