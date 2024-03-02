"Было много сказано. Мы ждем Квинси. Надеемся, он вернется и будет вместе с командой. Больше нечего добавлять", - цитирует Слишковича источник.
Квинси Промес не смог принять участие в первом матче "Спартака" в весенней части сезона против "Зенита". Команды разошлись миром и голов не забили. В первой части сезона Квинси Промес записал на свой счет 6 голов и 6 голевых передач, что делает его и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом "Спартака" в РПЛ.
Ранее появилась информация, что игрок был задержан в аэропорту Дубая. В ОАЭ Промес обвиняется в побеге с места ДТП. Также сообщалось, что запрос об экстрадиции игрока могут отправить Нидерланды, где Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы по обвинению в незаконной транспортировке наркотиков.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Спартака" Слишкович: ждем Промеса. Надеемся, он вернется и будет с командой
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался об отсутствии форварда "Спартака" Квинси Промеса, который не смог присоединиться к команде перед стартом весенней части РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"