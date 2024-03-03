"Считаю, игра получилась более успешной для "Спартака", чем для "Зенита". Скорее гости набрали очко, а хозяева - потеряли два. После длительных сборов, во время которых, кстати, "Зенит" выглядел лучше, игроки еще не вошли в игровой тонус. Плюс у "Спартака" накладывался отпечаток из?за ситуации с Промесом и главным тренером", - сказал Заварзин.
В рамках первого тура после зимнего перерыва в РПЛ в очном матче в Санкт-Петербурге встретились "Спартак" и "Зенит". Игра завершилась безголевой ничьей, а "Зенит" не смог воспользоваться шансом обойти в таблице лидирующий "Краснодар", который потерял очки с "Рубином".
Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче из-за дисквалификации. Специалист остался в Москве и не отправился с командой на выезд. Лучший бомбардир "Спартака" Квинси Промес не смог помочь команде в матче, потому что у него возникли проблемы с выездом из ОАЭ.
Источник: "Матч ТВ"
Заварзин: "Спартак" набрал очко., а "Зенит" - потерял два
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал ничью между "Зенитом" и "Спартаком" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"