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Заварзин: "Спартак" набрал очко., а "Зенит" - потерял два

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Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал ничью между "Зенитом" и "Спартаком" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Считаю, игра получилась более успешной для "Спартака", чем для "Зенита". Скорее гости набрали очко, а хозяева - потеряли два. После длительных сборов, во время которых, кстати, "Зенит" выглядел лучше, игроки еще не вошли в игровой тонус. Плюс у "Спартака" накладывался отпечаток из?за ситуации с Промесом и главным тренером", - сказал Заварзин.

В рамках первого тура после зимнего перерыва в РПЛ в очном матче в Санкт-Петербурге встретились "Спартак" и "Зенит". Игра завершилась безголевой ничьей, а "Зенит" не смог воспользоваться шансом обойти в таблице лидирующий "Краснодар", который потерял очки с "Рубином".

Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче из-за дисквалификации. Специалист остался в Москве и не отправился с командой на выезд. Лучший бомбардир "Спартака" Квинси Промес не смог помочь команде в матче, потому что у него возникли проблемы с выездом из ОАЭ.

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Спартак Абаскаль Промес
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